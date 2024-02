Bremen (dpa/lni). Ein Fußgänger ist in Bremen von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer sei nach eigener Aussage an einer grünen Ampel nach links auf eine Straße abgebogen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort habe der 46 Jahre alte Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger schwer am Kopf verletzt wurde. Nachdem er vor Ort behandelt wurde, kam er am Freitagabend in ein Krankenhaus. Dort verschlimmerte sich den Angaben zufolge sein Zustand, sodass er in Lebensgefahr schwebt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240217-99-23260/2 (dpa)