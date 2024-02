Leer (dpa/lni). Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Freitag zu einem größeren Brand einer Sporthalle einer Grundschule gerufen. Die Flammen schlugen aus dem Dach, das letztendlich einstürzte.

In einer Sporthalle einer Grundschule in Neermoor (Landkreis Leer) ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Starker Wind und leicht brennbare Baumaterialien der Halle führten dazu, dass sich das Feuer zu einem größeren Brand mit Funkenflug und starker Rauchentwicklung ausdehnte, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht mitteilte. In der Halle habe sich niemand befunden. Ein Feuerwehrmann erlitt den Angaben zufolge jedoch während des Einsatzes eine Rauchgasvergiftung und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Anwohner hatten in der Nacht die Feuerwehr alarmiert. Es habe sich ein beißender Geruch in der Luft befunden, teilte einer der Anwohner mit. Anfangs habe es sich nur um eine kleinere Flamme gehandelt, das Feuer habe sich jedoch schnell ausgebreitet. Vonseiten der Feuerwehr hieß, dass sich der Brand vor allem über das Isolationsmaterial der energetisch günstig gebauten Halle ausgebreitet habe. Das Dach des Gebäudes sei anschließend eingestürzt. Auch Turnmatten und andere Sportgeräte hätten den Brand beschleunigt. Ein Übergreifen auf ein Nachbargebäude konnte aber verhindert werden. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Bis auf Weiteres ist die Halle der Feuerwehr zufolge nicht nutzbar.

