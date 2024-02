Köln. Der 1. FC Köln schien mit Darmstadt und Mainz abgeschlagen in der Fußball-Bundesliga. Doch gewinnen die Kölner am Freitag gegen Bremen, sind sie wieder an einigen Konkurrenten dran.

Zum Auftakt des 22. Spieltags kann der 1. FC Köln den Druck auf seine Konkurrenten im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga erhöhen. Die Kölner, die auf Relegationsplatz 16 stehen, empfangen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) Werder Bremen. Mit einem Sieg könnte der FC, der von fünf Spielen unter dem neuen Trainer Timo Schultz nur eines verloren hat, vorübergehend bis auf vier Punkte an Rang elf heranrücken.

Gleichzeitig würden die Kölner mit einem Sieg den Abstand auf den Tabellenletzten SV Darmstadt 98 und den Vorletzten FSV Mainz 05 vorerst auf sieben Punkte ausbauen. Werder war zuletzt gut drauf, das 1:2 gegen den 1. FC Heidenheim beendete aber eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage. Im Vorjahr siegte Köln spektakulär mit 7:1.

