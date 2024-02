Hannover (dpa/lni). In den vergangenen Tage und Wochen hat es in Niedersachsen viel geregnet. Das hat auch Auswirkungen auf die Hochwasserlage.

Die Pegelstände an Flüssen in Niedersachsen dürften in den kommenden Tagen weiter steigen. Davon geht der zuständige Landesbetrieb aus, wie aus dem neuesten Lagebericht von Mittwochvormittag hervorgeht. Mehrere Pegel zeigten demnach am Mittwoch die höchste der drei Meldestufen an.

Die dritte Meldestufe besagt, dass es zu Überschwemmungen von Straßen und Grundstücken kommen kann. Betroffen waren den Angaben nach unter anderem die Flüsse Leine und Aller. Auch an Zuläufen der Flüsse sowie entlang der Weser waren Pegelstände erhöht. Das Hochwasserrückhaltebecken Salzderhelden an der Leine werde derzeit angestaut, damit flussabwärts mehr Wasser aufgenommen werden könne.

Das regnerische Wetter werde in den kommenden Tagen weiter anhalten, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) unter Verweis auf den Deutschen Wetterdienst mit. Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte, das Land sei für den Fall eines größeren Hochwassers vorbereitet. Derzeit sei die Lage aber noch weit von der Hochwassersituation um den Jahreswechsel entfernt.

