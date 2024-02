Celle (dpa/lni). In einer Kleingartenanlage in Celle hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Zwei Lauben der Hospitalwiesen standen in Flammen, das Feuer drohte auf weitere Lauben überzugreifen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand.

In einer Kleingartenanlage in Celle hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Zwei Lauben der Hospitalwiesen standen in Flammen, das Feuer drohte auf weitere Lauben überzugreifen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Als besonders schwierig habe sich die Löschwasserversorgung herausgestellt. Der Brandort war nach Angaben der Feuerwehr etwa 500 Meter vom Eingang der Kleingartenkolonie entfernt und nur über schmale Wege zu erreichen. Die Feuerwehr musste immer wieder zwischen dem Brandort und der nächstliegenden Wasserentnahmestelle pendeln. Auch die Hochwassersituation habe es den Einsatzkräften nicht leicht gemacht. Wege, Flächen und Gärten seien teilweise aufgeweicht oder überflutet gewesen. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt.

