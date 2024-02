Bremen/Hannover (dpa/lni). In Niedersachsen und Bremen wird es am Mittwoch nass und windig. Bereits am Morgen zieht laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Regen auf. Bei Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad soll ein frischer Wind wehen.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen dichte Wolken auf und der Regen lässt etwas nach. Die Temperaturen sinken auf bis zu 4 Grad ab. Am Donnerstag selbst bleibt es bewölkt und es kommt zu etwas Regen. Gebietsweise steigen die Temperaturen auf bis zu 14 Grad an. Erst am Freitag lockern die Wolken auf und es kommt zu längeren trockenen Abschnitten.

