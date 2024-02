Springe (dpa/lni). Ein Schaden von rund zwei Millionen Euro ist bei einem Brand in einem Baumarkt in Springe (Region Hannover) entstanden. Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung, teilte die Polizei am Dienstag mit. Möglich sei ein technischer Defekt. Weil der Baumarkt völlig zerstört sei, seien die Ermittlungen zur Brandursache schwierig.

Anwohner hatten Montagnacht Flammen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Während der Löscharbeiten explodierten mehrere Gasflaschen. Die Einsatzkräfte verhinderten aber, dass das Feuer auf andere Gebäude übergriff. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

© dpa-infocom, dpa:240213-99-974350/3 (dpa)