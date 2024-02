Lotte/Osnabrück. Nach der mutmaßlichen Entführung eines Mannes in Osnabrück fahndet die Polizei derzeit an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen nach Tatverdächtigen auf der Flucht. Die Polizei in Osnabrück ruft Verkehrsteilnehmer dazu auf, keine Anhalter mitzunehmen. Laut Mitteilung von Freitag hatten am Morgen mehrere Unbekannte laut Zeugenaussagen einen Mann gewaltsam in einen Transporter gezogen.

Bei der Fahndung fand die Polizei das festgefahrene Fahrzeug in Lotte in NRW. Die Tatverdächtigen sind zu Fuß geflüchtet. Die Ermittler gehen von bis zu vier Personen aus. Das mutmaßliche Opfer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Fahndung setzt die Polizei auch einen Hubschrauber ein und sucht Zeugen des Vorfalls. Ermittlungen zu den Hintergründen laufen derzeit noch.

