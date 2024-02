Hannover (dpa/lni). Drei Schüler aus Niedersachsen und Bremen gehören zu den Gewinnern eines bundesweiten Mathewettbewerbs. Dmitrii Galatenko aus Göttingen, Johannes Raitz von Frentz aus Lehrte bei Hannover und Constantin Torp aus Bremen qualifizierten sich über mehrere Runden für das Finale des Bundeswettbewerbs Mathematik im hessischen Hofgeismar im Landkreis Kassel. Dort mussten die drei 18-Jährigen nach Angaben der Organisatoren in Fachgesprächen mit Mathematikern ihr Fachwissen beweisen und mehrere Aufgaben lösen. Sie und dreizehn weitere Schüler und Schülerinnen haben sich so in der vergangenen Woche gegen rund 1800 Konkurrenten durchgesetzt.

„Unser Mathematikwettbewerb zeichnet jährlich die mathematischen Größen von morgen aus. Die Siegerinnen und Sieger der aktuellen Runde haben sich in einem hochkarätigen Wettbewerbsumfeld durchgesetzt“, sagte einer der Organisatoren des Bundeswettbewerbs Mathematik am Freitag. Die Preisverleihung soll dann im September stattfinden. Alle 16 Gewinner dürfen aber schon im kommenden Sommer am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn forschen. Das dürfen normalerweise nur promovierte Wissenschaftler.

