Osnabrück (dpa/lni). Ein mutmaßlicher Kokain-Dealer ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück in Untersuchungshaft gekommen. Der 38-Jährige sei bereits am 1. Februar dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Zuvor waren bei Durchsuchungen von zwei Wohnobjekten und einem Geschäftsraum in Osnabrück knapp 6000 Euro Bargeld, einige Mobiltelefone sowie 1,1 Kilogramm Kokain mit einem Schwarzmarktwert von mindestens 80.000 Euro gefunden worden. Die umfangreichen Ermittlungen seien seit vergangenem November geführt worden.

