Winsen (dpa/lni). Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Winsen (Landkreis Harburg) sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Donnerstagmittag in einem Zimmer in den Containern ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Alle anderen Bewohner hätten die Unterkunft schnell verlassen können. Die Flammen zerstörten nach Angaben der Beamten sechs Wohncontainer komplett. Weitere Wohncontainer seien zumindest vorerst nicht bewohnbar, hieß es. 23 Menschen mussten nach dem Brand in anderen Unterkünften untergebracht werden. Die Schadenssumme wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Hinweise auf eine Einwirkung von außen liegen den Ermittlern zufolge nicht vor.

