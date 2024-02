Werlte (dpa/lni). Um die bislang unbekannten Täter eines Raubüberfalls zu finden, setzt die Polizei im Emsland auf die Unterstützung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“. In der Sendung am kommenden Mittwoch sollen Zeugen für die Straftat gesucht werden, die sich am 19. August 2022 in Werlte abspielte, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Erstmals sollen dabei Bild- und Tonaufnahmen der Täter gezeigt werden.

Bei dem Überfall wurde ein 83 Jahre alter Mann schwer verletzt, als drei unbekannte Täter gewaltsam und maskiert in ein Wohnhaus eindrangen. Der Polizei zufolge bedrohten sie das dort lebende Ehepaar und durchsuchten die Räume. Einer der Täter habe auf den 83-Jährigen eingeschlagen. Die 81 Jahre alte Ehefrau des Opfers blieb dabei unverletzt. Bei dem Raubüberfall erbeuteten die Täter den Angaben zufolge Schmuck und Bargeld im sechsstelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:240208-99-920557/2 (dpa)