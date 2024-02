Delmenhorst (dpa/lni). Nachdem neun Menschen bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst leicht verletzt worden sind, ermittelt die Polizei inzwischen wegen Brandstiftung. Ein technischer Defekt werde als Ursache des Feuers ausgeschlossen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Polizei sucht nach Zeugen. Das Haus brannte am 1. Februar. Feuerwehrleute holten 17 Menschen aus dem Gebäude und löschten den Brand, der im Keller ausgebrochen war. Den Angaben nach ist das Haus mehrere Wochen lang nicht bewohnbar. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 50.000 Euro.

Nachdem neun Menschen bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst leicht verletzt worden sind, ermittelt die Polizei inzwischen wegen Brandstiftung. Ein technischer Defekt werde als Ursache des Feuers ausgeschlossen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Polizei sucht nach Zeugen. Das Haus brannte am 1. Februar. Feuerwehrleute holten 17 Menschen aus dem Gebäude und löschten den Brand, der im Keller ausgebrochen war. Den Angaben nach ist das Haus mehrere Wochen lang nicht bewohnbar. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 50.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240208-99-920360/2 (dpa)