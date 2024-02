Dinklage (dpa/lni). Bei einem Arbeitsunfall in einem Holz verarbeitenden Betrieb in Dinklage (Landkreis Vechta) ist ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, arbeitete der 43-Jährige mit einer Nagelmaschine, als sich aus zunächst unbekannten Gründen ein Schuss löste. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Holz verarbeitenden Betrieb in Dinklage (Landkreis Vechta) ist ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, arbeitete der 43-Jährige mit einer Nagelmaschine, als sich aus zunächst unbekannten Gründen ein Schuss löste. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch.

© dpa-infocom, dpa:240208-99-918086/2 (dpa)