Hannover (dpa/lni). Bei einem Feuer im hannoverschen Stadtteil Limmer ist ein 49-Jähriger gestorben. Rettungskräfte haben den Mann in der in Flammen stehenden Erdgeschosswohnung am Donnerstag gefunden und vergebens versucht, ihn zu reanimieren, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Teil der Bewohner des Mehrfamilienhauses musste in der Nacht von der Feuerwehr geweckt und aus dem Haus gebracht werden. Verletzt wurde sonst niemand.

