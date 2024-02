Hamburg (dpa/lno). Auf dem HSV-Trainingsplatz ist es voll. Vor dem Spiel gegen Hannover 96 hat Trainer Tim Walter kaum Personalprobleme. Nur hinsichtlich des verletzten Sebastian Schonlau mahnt er noch zur Geduld.

Nach langer Zeit kann HSV-Trainer Tim Walter vor einem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga auf seinen fast vollständigen Kader zurückgreifen. „Das ist ein Segen“, sagte er am Mittwoch. „Es geht darum, dass wir diese Breite haben im Kader, dass wir sehr gute Spieler haben.“

Vor dem Nordduell des Hamburger SV am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 fehlt dem 48-Jährigen aus der Stammbesetzung nur Sebastian Schonlau. Der Kapitän und Abwehrchef arbeitet sich nach seiner langwierigen Wadenverletzung wieder zurück. „Es ist wichtig, dass wir behutsam mit Sebastian umgehen und ihn langfristig auf dem Platz haben“, sagte Walter. Außer Schonlau ist auch Nachwuchstalent Otto Stange derzeit nicht im Training dabei, da er mit der deutschen U17-Auswahl beim Algarve Cup weilt.

Nach dem 2:1 am vergangenen Samstag bei Hertha BSC ist der HSV hinter dem Stadtrivalen auf dem zweiten Rang und damit auf einem direkten Aufstiegsplatz. Die Hamburger sind mit einem Erfolg bei Schalke 04 und der Heim-Niederlage gegen den Karlsruher SC (3:4) in die Rückrunde gestartet. Der Gegner aus Hannover hat mit zwei Siegen und einem Remis seine Ambitionen unterstrichen und hofft, noch einmal an die Aufstiegsplätze heranzukommen.

© dpa-infocom, dpa:240207-99-906531/3 (dpa)