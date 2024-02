Bremen. Mittelfeldspieler Naby Keita ist zurück an der Weser. Am Mittwoch nahm er am Geheimtraining von Werder Bremen teil.

Seit Mittwoch steht Naby Keita wieder für Werder Bremen auf dem Trainingsplatz. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler war vom Afrika-Cup zurückgekehrt. Dort war er am vergangenen Freitag mit seinem Land Guinea im Viertelfinale gescheitert. Der Club veröffentlichte ein Bild auf der Plattform X (ehemals Twitter), wie Keita am nicht öffentlichen Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten im Weserstadion teilnahm.

Der Bremer Edel-Transfer des Sommers vom englischen Club FC Liverpool blickt auf eine enttäuschende Hinrunde mit vielen Verletzungsunterbrechungen zurück. Keita fehlte dadurch bislang mehr als 100 Tage, kam in drei Bundesliga-Einsätzen auf knapp 90 Minuten für die Bremer. Die sportliche Führung verspricht sich nun einen Schub durch die Teilnahme beim Afrika-Cup.

