Rodewald (dpa/lni). Unbekannte haben einen Geldautomaten in Rodewald im Landkreis Nienburg gesprengt. Verletzt wurde bei der Sprengung in einem Selbstbedienungs-Pavillon am frühen Dienstagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Unklar war zunächst, ob Bargeld erbeutet wurde - es entstand aber erheblicher Sachschaden sowohl am Automaten als auch am Pavillon.

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Rodewald im Landkreis Nienburg gesprengt. Verletzt wurde bei der Sprengung in einem Selbstbedienungs-Pavillon am frühen Dienstagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Unklar war zunächst, ob Bargeld erbeutet wurde - es entstand aber erheblicher Sachschaden sowohl am Automaten als auch am Pavillon.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren vier schwarz gekleidete Täter beteiligt, die nach der Sprengung mit einem dunklen Sportwagen flüchteten. Eine Verfolgungsfahrt der Polizei wurde wegen extrem überhöhter Geschwindigkeit der Flüchtenden abgebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240207-99-900083/2 (dpa)