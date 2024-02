Damme (dpa/lni). Die beiden Karnevalsumzüge in Damme im Landkreis Vechta sind ohne Störungen verlaufen. Am Sonntag und Montag hatten sich jeweils rund 10.000 Besucher an der Umzugsstrecke eingefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizeireiterstaffel aus Hannover führte die Umzüge an. Lediglich in Einzelfällen mussten die Beamten bei Konflikten in Verbindung mit Alkoholkonsum einschreiten. Dabei handelte es sich laut Polizei vorwiegend um Körperverletzungen und Diebstähle. Der rund fünf Kilometer lange Karnevalsumzug bestand aus etwa 200 Festwagen und rund 9000 Närrinnen und Narren. In der Stadt Damme wird traditionellerweise der Straßenkarneval immer eine Woche vor den üblichen Terminen gefeiert.

