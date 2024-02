Bremen/Bremerhaven (dpa/lni). Die Reparatur eines 100 Jahre alten Schiffes kostet deutlich mehr als gedacht. Das Museumsschiff soll als maritimes Kulturgut erhalten bleiben.

Das marode Feuerschiff „Elbe 3“ soll trotz höherer Reparaturkosten saniert werden. Der Bremer Senat hat am Dienstag mehr Geld für die Sanierung des historischen Schiffs zur Verfügung gestellt, wie eine Senatssprecherin mitteilte. Das mehr als 100 Jahre alte Schiff aus dem Bestand des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven liegt seit Mai vergangenen Jahres in einem Trockendock auf der Bredo-Werft. Dort wurde ein deutlich größerer Schaden festgestellt. Die Reparaturkosten sind demnach um rund 1,5 Millionen Euro gestiegen.

Der mittlere, unter Wasser liegende Schiffsteil müsse großflächig saniert werden. Hier sei der Austausch großer Schiffsplatten notwendig. Diese erheblichen Schäden hätten sich erst im Trockendock gezeigt, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Ursprünglich sollte die Sanierung 1,7 Millionen Euro kosten - nun fast doppelt so viel.

Ein Teil der Summe werde durch noch vorhandenes Geld zur Finanzierung des Museumshafens von der Stadt Bremerhaven und dem Land Bremen übernommen, auch eine private Erbschaft werde laut Senatssprecherin verwendet. Es bliebe ein finanzieller Mehrbedarf in Höhe von rund einer Million Euro übrig, den sich die Stadt Bremerhaven und das Land Bremen teilen. Zwei Drittel übernimmt das Land, ein Drittel die Stadt. Das historische Feuerschiff solle als maritimes Kulturgut erhalten bleiben, hatte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) betont.

Das Feuerschiff „Elbe 3“ war wegen seines schlechten Zustands bereits mehr als ein Jahrzehnt nicht für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Die „Königliche Wasserbau-Inspektion“ ließ das Schiff Anfang des 20. Jahrhunderts für die Eidermündung bauen. Im Ersten Weltkrieg diente es als Feuerschiff an den Minenfeldern der Nordsee, im Zweiten Weltkrieg lag es in der Ostsee. Danach wurde das Schiff bis 1966 als Leuchtfeuer in der Deutschen Bucht eingesetzt.

