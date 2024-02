München. In der Basketball-Bundesliga ist der FC Bayern München aktuell nicht zu stoppen. Gegen Oldenburg überzeugt der Titelfavorit nicht sofort.

Der FC Bayern München hat seine Erfolgsserie in der Basketball-Bundesliga ausgebaut. Das 93:73 (46:41) am Montag über die EWE Baskets Oldenburg bedeutete den zehnten Sieg in Serie. Mit einer Bilanz von 14:3 Siegen bleiben die Münchner weiter hinter Spitzenreiter Niners Chemnitz auf Tabellenplatz zwei. Oldenburg ist Zehnter.

Gegen die zuletzt formstarken Oldenburger hatten die Münchner lange Zeit einige Probleme. Auch ein 38:29 (15. Minute) brachte keine Sicherheit. Mit acht Punkten in Serie verkürzten die Niedersachsen bis auf 37:38 (17.).

Nach dem Seitenwechsel spielten die Bayern ihre Stärken aus. Vor allem aus der Distanz trafen die Münchner deutlich besser. Bis zum Ende des dritten Durchgangs stand es 71:59. Den Vorsprung baute das Team von Trainer Pablo Laso im Schlussviertel aus und holte souverän den 14. Saisonsieg. Beste Münchner Schützen waren Weltmeister Andreas Obst und Sylvain Francisco mit jeweils 13 Punkten.

