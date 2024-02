Osnabrück (dpa/lni). Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist durch sein auffälliges Verhalten in einem Zug im Gefängnis gelandet. Der 41-Jährige hatte am Sonntag gegenüber anderen Fahrgästen rassistische Gewalttaten angekündigt, die er angeblich in Osnabrück verüben wollte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann am Hauptbahnhof Osnabrück fest.

Nachdem sie seine Identität geklärt hatten, stellte sich heraus, dass der Mann 2022 wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt worden war. Davon muss er noch eine Restfreiheitsstrafe von 47 Tagen verbüßen. Der Mann wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

