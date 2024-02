Lehrte (dpa/lni). Die Feuerwehr in Lehrte bei Hannover hat ein im Schlamm eingesunkenes Pony befreit. Die Besitzerin hatte bei der morgendlichen Fütterung am Freitag bemerkt, dass das Tier sich nicht mehr selbstständig befreien konnte, teilte die Feuerwehr mit. Da die Pferdekoppel durch das Hochwasser der vergangenen Wochen aufgeweicht war, konnte sie nicht mit den Einsatzfahrzeugen befahren werden. Ein Bauer, der ebenfalls Mitglied in der Feuerwehr ist, wurde informiert und konnte mit seinem Traktor zu dem Tier fahren. Nachdem es vorsichtig frei gebuddelt wurde, konnte das Pony so mit der Hilfe eines speziellen Hebegeschirrs und einer Tierärztin befreit werden. Es blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:240202-99-846284/2 (dpa)