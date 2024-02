Lüneburg (dpa/lni). Die Stadt Lüneburg hat versehentlich 32 Bürgerinnen und Bürgern zum Bundesverdienstkreuz gratuliert. Sie bekamen Post von der Verwaltung mit einem Glückwunsch zur Verleihung des „Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“, wie die Hansestadt am Donnerstag mitteilte. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung habe beim Versand aus Versehen das Glückwunsch-Schreiben für den „echten“ Ordensträger in die Einladungen für die Gäste der Verleihung kopiert.

„Ich übernehme die Verantwortung für diesen Fehler. Und ich entschuldige mich bei allen, die diese irritierende Post bekommen haben“, sagte Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne). Die Briefe seien in ihrer Abwesenheit mit ihrer digitalen Unterschrift gezeichnet worden. „Wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler“, meinte sie. Alle Geladenen seien zügig über den Fehler aufgeklärt worden.

Zuvor hatte die „Landeszeitung“ berichtet.

