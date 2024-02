Norderney (dpa/lni). An Hotels mangelt es auf der Urlaubsinsel Norderney eigentlich nicht. Nun soll noch ein weiteres hinzukommen - und zwar in bester Lage.

Im historischen Kurareal auf der ostfriesischen Insel Norderney will die Unternehmerfamilie Brune ein neues Hotel mit 99 Zimmern errichten. Entsprechende Pläne stellten die Brüder Jens und Marc Brune am Mittwochabend Bürgerinnen und Bürgern bei einer Präsentation im Conversationshaus vor. Entgegen anderer Berichte soll demnach auf dem unbebauten Grundstück in bester Lage der Insel kein Luxushotel der Fünf-Sterne-Kategorie entstehen. Stattdessen planen die Investoren nach eigenen Angaben ein „Familienhotel“ mit dem Namen „LUV“. Ein Bauantrag ist bei der Stadt bereits gestellt.

„Unsere Familie ist seit über 100 Jahren eng mit der Insel verbunden. Uns liegt es fern, ein Projekt umzusetzen, das nicht auch einen deutlichen Mehrwert für die Insel bietet“, sagte Jens Brune in einer Mitteilung. „Ich denke, das können wir mit unserem zur Stadt hin offenen Konzept, der zurückhaltenden Bebauung und den Zitaten an die historische Bäderarchitektur erreichen.“ Zu der in Bremen ansässigen Brune & Company gehören auf der Insel etwa auch das Hotel Seesteg und die Milchbar.

Eine Klassifizierung als Fünf-Sterne-Hotel bedeute vor allem eine Menge an Serviceleistungen, wie etwa einen Butlerservice. „Das halten wir allein schon wegen des Personalbedarfs für nicht nachhaltig“, teilte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag auf Anfrage mit. Sollte das Hotel klassifiziert werden, würde es sich im Vier-Sterne-Bereich bewegen, hieß es. Der Entwurf sieht neben Zimmern und Suiten etwa einen Thalasso-Garten, einen Fitnessbereich, ein Restaurant und eine begrünte Dachterrasse mit Meerblick vor.

Über das unbebaute Grundstück und die mögliche Bebauung wird auf der Urlaubsinsel seit Jahren immer wieder diskutiert. 2020 eröffnete die Stadt ein Vergabeverfahren, dass die Brune & Company für sich entschied. Als Kaufpreis für das Grundstück waren acht Millionen Euro angesetzt. Zu dem Investitionsvolumen für das Hotelprojekt machte Brune & Company auf Anfrage keine Angaben. Die Bauarbeiten sollten noch 2024 beginnen. Von einer Genehmigung an sollten die Arbeiten voraussichtlich zwei Jahre dauern, hieß es.

