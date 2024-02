Delmenhorst (dpa/lni). Neun Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Delmenhorst leicht verletzt worden. Sie erlitten am Donnerstag eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Sechs Betroffene - darunter auch vier Kinder - wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Neun Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Delmenhorst leicht verletzt worden. Sie erlitten am Donnerstag eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Sechs Betroffene - darunter auch vier Kinder - wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Das Feuer brach im Keller des dreigeschossigen Hauses aus, das beim Eintreffen der Feuerwehr schon stark verraucht war. Die Einsatzkräfte holten 17 Menschen aus dem brennenden Gebäude. Einige Bewohner flüchteten auf ihren Balkon und mussten mit einer Drehleiter gerettet werden. Das Haus ist unbewohnbar, die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

© dpa-infocom, dpa:240201-99-832181/2 (dpa)