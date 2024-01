Hannover (dpa/lni) –. Nach den Lokführern legen am Donnerstag die Luftsicherheitskräfte ihre Arbeit niederlegen. Der Flughafen Hannover zog nun die Konsequenz: Alle Abflüge wurden gestrichen.

Am Flughafen Hannover fallen wegen des Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte am Donnerstag alle Flüge aus. „Es wird an diesem Tag kein regulärer Flugbetrieb stattfinden“, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Mittwoch der dpa. Geplant waren 35 Starts und 34 Landungen. Für Not- und Rettungsflüge bleibe der Flughafen Hannover aber geöffnet. Der Airport forderte alle betroffenen Passagiere auf, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen.

Zuvor hatten bereits die Flughäfen Hamburg und Berlin angekündigt, wegen des bundesweiten Ausstands am Donnerstag alle Flüge zu streichen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Sicherheitskräfte an elf Flughäfen für Donnerstag zum ganztägigen Ausstand aufgerufen. Betroffen sind unter anderem auch Frankfurt am Main und Bremen.

Die Luftsicherheitskräfte sind etwa an den Kontrollen für Passagiere, Gepäck und Personal tätig. Ohne sie ist ein normaler Betrieb nicht möglich. Verdi fordert für die bundesweit ungefähr 25 000 Branchenbeschäftigten unter anderem höhere Gehälter. Die Tarifverhandlungen werden am 6. und 7. Februar fortgesetzt.

