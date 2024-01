Schöningen (dpa/lni). Mit mehreren Messerstichen soll ein 38-jähriger Mann im Landkreis Helmstedt seine von ihm getrenntlebende Frau schwer verletzt haben. Die 33-Jährige sei am Dienstagmorgen einer Zeugin in der Nähe eines Kiosks in Schöningen aufgefallen, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr für die Verletzte bestand nach Angaben von Ärzten vorerst nicht.

Nach ersten Ermittlungen ereignete sich die Tat in der Wohnung der 33-Jährigen. Genaue Umstände blieben aber unklar. Die gemeinsamen Kinder waren zur Tatzeit nicht in der Wohnung und befinden sich in der Obhut des Jugendamtes. Der Mann floh zunächst vom Tatort, die Polizei fahndete nach ihm. Am Nachmittag stellte er sich in einer Dienstelle in Hannover.

