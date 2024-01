Braunschweig. Zum Karnevalsumzug in Braunschweig am 11. Februar hoffen die Veranstalter erneut auf 300.000 feiernde Besucher am Straßenrand. Bei gutem Wetter könne diese Marke aus dem Vorjahr sicher wieder erreicht werden, sagte Zugmarschall Karsten Heidrich am Dienstag bei der Vorstellung zum 46. „Schoduvel“, der als größter Karnevalszug Norddeutschlands gilt.

Nach den Planungen des Komitees wird sich der etwa fünf Kilometer lange „Narrenlindwurm“ mit rund 4500 Aktiven über fünf Stunden durch die zweitgrößte Stadt Niedersachsens schlängeln. Die Motivwagen sollen von 126 Treckern gezogen werden. 24 Musikzüge mit knapp 800 Spielleuten auch aus anderen Bundesländern sowie Frankreich und Luxemburg sollen dabei sein.

Unter dem Motto „Er, sie, es, divers und frei - Brunswieks Narren sind dabei“ soll die Stadt zu einem „außergewöhnlichen Straßentheater“ werden und ein deutliches Zeichen für Toleranz, Freiheit und Fröhlichkeit setzen. Die Motivwagen thematisieren unter anderem die aktuellen Bauernproteste. Zudem soll den oft feindselig gegenüberstehen Fußballfans aus Hannover und Braunschweig ein freundschaftliches Verhältnis der Karnevalisten beider Städte präsentiert werden.

Auf dem ersten Wagen mit dem Zugmarschall werden neben Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) unter anderem Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sowie der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Sebastian Lechner, erwartet.

