Hannover (dpa/lni). Verwaltungsverfahren sollen in Niedersachsen schneller und einfacher werden. Das kündigte die Landesregierung am Dienstag in Hannover nach einer zweitägigen Klausur an. „Verwaltungsprozesse sollen einfacher, schneller und günstiger werden - das ist ein höchst anspruchsvolles Vorhaben“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Man wolle an die Erfahrungen der Planung und Genehmigung der LNG-Terminals anknüpfen.

Verwaltungsverfahren sollen in Niedersachsen schneller und einfacher werden. Das kündigte die Landesregierung am Dienstag in Hannover nach einer zweitägigen Klausur an. „Verwaltungsprozesse sollen einfacher, schneller und günstiger werden - das ist ein höchst anspruchsvolles Vorhaben“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Man wolle an die Erfahrungen der Planung und Genehmigung der LNG-Terminals anknüpfen.

Bund und Länder hatten sich im November vergangenen Jahres auf einen Beschleunigungspakt verständigt. Damit sollen beispielsweise die Verfahren zum Aufbau von Windkraftanlagen sowie für den Ausbau von Autobahnen oder Zugtrassen vereinfacht werden.

Als weitere wichtige Vorhaben für dieses Jahr nannten Weil und seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne) beispielsweise die Umsetzung der Krankenhausreform sowie einen sogenannten Sozialindex für Schulen. Mit diesem Index sollen vom kommenden Schuljahr an Lehrer verstärkt dort eingesetzt werden, wo sie besonders dringend benötigt werden.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-808207/2 (dpa)