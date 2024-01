Lauenförde/Beverungen. Bei einem versuchten Tötungsdelikt in Lauenförde im Kreis Holzminden ist ein 48-Jähriger schwer verletzt worden. Der Täter habe in der Bahnhofstraße auf den Mann geschossen und sei zunächst geflohen, teilte die Polizei am Montag mit. Wenig später konnten Polizisten einen 66 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe seiner Wohnung in Beverungen im Kreis Höxter (NRW) festnehmen. Sie entdeckten ihn in seinem Fahrzeug. Der 48-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-801828/2 (dpa)