Bremen (dpa/lni). Die SPD Bremen trifft sich am Dienstag (19.00 Uhr) zum Landesparteitag. Nach Informationen des „Weser-Kuriers“ wird SPD-Chef Reinhold Wetjen seinen Rückzug bekannt geben. Demnach will sich der 70-Jährige bei den nächsten Vorstandswahlen im Juni nicht mehr um das Amt an der Parteispitze bewerben. Die SPD äußerte sich zunächst nicht öffentlich dazu.

Die SPD Bremen trifft sich am Dienstag (19.00 Uhr) zum Landesparteitag. Nach Informationen des „Weser-Kuriers“ wird SPD-Chef Reinhold Wetjen seinen Rückzug bekannt geben. Demnach will sich der 70-Jährige bei den nächsten Vorstandswahlen im Juni nicht mehr um das Amt an der Parteispitze bewerben. Die SPD äußerte sich zunächst nicht öffentlich dazu.

Auch die seit Jahren umstrittene Vertiefung der Unterweser wird ein Thema sein. Die SPD Bremen-Stadt und der Landesvorstand wollen sich gegen den geplanten Ausbau der Fahrrinne zwischen Brake und Bremerhaven aussprechen. Die ökologischen Folgen seien enorm und die Maßnahme habe keinen Mehrwert für Bremen, heißt es in einem Antrag.

© dpa-infocom, dpa:240129-99-798379/2 (dpa)