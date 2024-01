Hannover (dpa/lni). Ein Festival endete, ein neues begann: Das Real Dance Festival Hannover trat die Nachfolge des Festivals Tanztheater International an - zum Erfolg hat die Festivalleiterin eine klare Meinung.

Das neue Tanzfestival Real Dance in Hannover hat sich aus Veranstaltersicht als Erfolg erwiesen. Über 1800 Menschen hätten die rund 15 Veranstaltungen des neuen Festivals bis zum Sonntag besucht, sagte Festivalleiterin Melanie Zimmermann am Sonntag. „Die erste Ausgabe des Real Dance Festivals können wir voller Stolz einen herausragenden Erfolg nennen.“ Die Auslastung habe bei 94 Prozent gelegen. Bei den Veranstaltungen mit freiem Eintritt wurden rund 600 Besucherinnen und Besucher gezählt. Auf den Bühnen waren fünf Tage lang Choreografien aus Indien, dem Iran, Österreich, Portugal und Frankreich zu sehen.

Das Real Dance Festival, das am Mittwoch begann, folgte dem Festival Tanztheater International nach, das nach 38 Jahren im Herbst 2022 zu Ende ging. Das neue Festival sollte früheren Angaben zufolge den Austausch sowohl etablierter Künstlerinnen und Künstler als auch des Nachwuchses fördern. Ein Highlight sollte der „Cosmic Nights Kiki Ball“ sein, eine Hommage an die Ende der 1960er-Jahre in New York etablierte Ballroom-Kultur.

Die Festivalleiterin und Dramaturgin Zimmermann arbeitete für Film und Fernsehen, bevor sie Kultur- und Tanzwissenschaften studierte. Seit 2010 arbeitete sie als Tanzdramaturgin und Kuratorin am Veranstaltungsort Kampnagel in Hamburg. Im März hatte sie angekündigt: „Wir werden Tanz in all seinen diversen Facetten zeigen.“ Im kommenden Jahr ist das Real Dance Festival für die Zeit vom 29. Januar bis 2. Februar geplant.

