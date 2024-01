Wrestedt (dpa/lni). Beim Brand einer Scheune im Landkreis Uelzen ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das Feuer sei am Samstagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache in der Scheune im Wrestedter Ortsteil Nettelkamp ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In der Scheune waren landwirtschaftliche Geräte, Futtermittel, drei Traktoren und etwa 200 Heuballen. Insgesamt sieben Ortsfeuerwehren mit etwa 80 Feuerwehrleuten waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die Löscharbeiten gingen bis in die Morgenstunden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort vorerst.

