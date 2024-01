Langwedel. Ein neunjähriger Junge hat im Landkreis Verden bei Bremen einen Polizeieinsatz verursacht - weil er ein Mobiltelefon mit den Worten „Help Me“ auf dem Display ans Fenster hielt. Am frühen Samstag habe eine Fußgängerin in Langwedel den vermeintlichen Hilferuf eines Kindes im Fenster eines Mehrfamilienhauses gesehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau war besorgt und informierte die Polizei, die zu der Wohnung kam. Dort trafen die Beamten den Jungen - der aber nur eine Szene aus einem zuvor gesehenen Kinofilm nachstellen wollte, die er laut Polizei „besonders lustig fand“. Die Folge: Die Beamten klärten den Neunjährigen über die Konsequenzen und möglichen Kosten eines derartigen Einsatzes auf.

© dpa-infocom, dpa:240128-99-783436/2 (dpa)