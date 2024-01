Weener (dpa/lni). In der ostfriesischen Kleinstadt Weener ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt. Ein schwer verletzter 37-Jähriger sei in seiner Wohnung gestorben, die Umstände ließen auf ein Tötungsdelikt schließen, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Aurich in einer gemeinsamen Pressemitteilung am späten Samstagabend mit.

Demnach ging am späten Nachmittag ein Notruf wegen eines verletzten Mannes in einer Wohnung ein. Vor Ort fanden Polizei- und Rettungskräfte den Schwerverletzten, der trotz Rettungsmaßnahmen in der Wohnung starb. Nähere Details waren zunächst unklar.

