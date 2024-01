Neuenhaus (dpa/lni). Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Zug ist in der Grafschaft Bentheim ein Mann schwer verletzt worden. Der 81-Jährige habe ersten Erkenntnissen nach am Samstagmittag die rote Ampel an einem unbeschrankten Bahnübergang in Neuenhaus übersehen, teilte die Polizei mit. Eine ankommende Regionalbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Wagen. Der Autofahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Insassen des Zuges blieben unverletzt.

