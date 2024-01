Emstek (dpa/lni). Eine Frau ist von einem Auto in Emstek im Landkreis Cloppenburg angefahren und schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin habe am Samstagmorgen beim Linksabbiegen von einem Parkplatz die 79-Jährige übersehen, die gerade eine Straße überqueren wollte, teilte die Polizei mit. Sie wurde von dem Wagen erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240127-99-772570/2 (dpa)