Hannover/Osnabrück (dpa/lni). Auch an diesem Wochenende wird es wieder in vielen niedersächsischen Städten sowie im Land Bremen Demonstrationen gegen rechts geben. Geplant sind unter anderem Demonstrationen und Kundgebungen am Samstag in Osnabrück, Hildesheim, Goslar, Leer, Emden, Papenburg, Cloppenburg und Lüneburg. Am Sonntag ist eine Kundgebung in Bremerhaven geplant, ebenso in Melle.

In Osnabrück hat ein breites Bündnis aus rund 40 Verbänden, Parteien, Gewerkschaften und Vereinen für Samstagvormittag zu einer Kundgebung im Schlossgarten in der Innenstadt aufgerufen, an der unter anderem auch der aus Osnabrück stammende Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teilnehmen will. In Cuxhaven ist nach Angaben der Stadt Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) als Rednerin angekündigt.

