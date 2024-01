Westerstede/Spiekeroog (dpa/lni). Aus Protest gegen Rechtsextremismus und für Demokratie haben sich in Niedersachsen erneut Tausende Menschen versammelt. In Westerstede im Ammerland hatte ein Bündnis von 30 Organisatoren am Freitagnachmittag zur einer Demonstration „Gemeinsam gegen Faschismus“ auf dem Marktplatz aufgerufen. Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich schätzungsweise rund 1500 Menschen.

Aus Protest gegen Rechtsextremismus und für Demokratie haben sich in Niedersachsen erneut Tausende Menschen versammelt. In Westerstede im Ammerland hatte ein Bündnis von 30 Organisatoren am Freitagnachmittag zur einer Demonstration „Gemeinsam gegen Faschismus“ auf dem Marktplatz aufgerufen. Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich schätzungsweise rund 1500 Menschen.

In Göttingen kamen bereits am Mittag laut der Polizei bis zu 600 Menschen zusammen. Der Titel der Kundgebung dort war „Jugend gegen Rechts - der AfD und ihrer Hetze keinen Raum geben“. Bei einer weiteren Kundgebung in Stadthagen im Kreis Schaumburg schätzte die Polizei die Teilnehmerzahl auf 1500.

Auf der Insel Spiekeroog kamen bei einer Kundgebung nach Angaben der Veranstalter vor dem Inselrathaus rund 200 Insulaner zusammen. „Aufstehen gegen rechts“, hieß dort der Titel der Demonstration. Auf der zweitkleinsten ostfriesischen Insel leben rund 750 Menschen.

Weitere Demonstrationen sollte es am Freitagabend etwa in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim und in Springe in der Region Hannover geben. In Nordhorn erwartete das Grafschafter Netzwerk für Demokratie, Vielfalt und Nachhaltigkeit rund 5000 Menschen zu einer Kundgebung. Bis zu 1000 Menschen wollten sich in Springe versammeln. Auch am Wochenende sollen die Proteste in Niedersachsen und Bremen weitergehen.

Auslöser ist ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsradikalen in einer Potsdamer Villa Ende November. An dem Treffen hatten auch mehrere AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen.

Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte dort nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

© dpa-infocom, dpa:240126-99-766744/2 (dpa)