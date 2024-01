Bohmte (dpa/lni). Nach einer Bombendrohung ist eine Grundschule in Bohmte im Landkreis Osnabrück geräumt worden. Die Schulleitung habe die Evakuierung am Freitagmorgen selbst veranlasst, teilte die Polizei mit. Zusammen mit der Polizei konnten rund 150 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 20 Lehrkräfte das Gebäude verlassen. Die Polizei war zunächst noch mit vielen Kräften im Einsatz, die Schule wurde kontrolliert, Auffälligkeiten wurden aber nicht festgestellt.

Schüler und Lehrpersonal wurden in einer Feuerwehrwache untergebracht und betreut. Die Warnung war in der Nacht telefonisch bei der Schule in der Ortschaft Hunteburg eingegangen.

Die Polizei untersuchte den Angaben zufolge den Inhalt des Drohanrufes auf Ernsthaftigkeit - schloss diese aber schließlich aus. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten wurde eingeleitet.

