Osnabrück/Lotte. Ein Pilot hat einen Absturz mit einem Ultraleichtflugzeug nahe Osnabrück am Donnerstag leicht verletzt überstanden. „Ihm ist nichts Schlimmes passiert“, sagte eine Sprecherin der Polizei. „Ein Rettungshubschrauber hat ihn nur zur Sicherheit in ein Krankenhaus geflogen.“. Der Absturz ereignete sich bei Lotte (Kreis Steinfurt) in Nordrhein-Westfalen nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen.

Der 71-Jährige bereitete gerade seine Landung auf dem Flugplatz Osnabrück-Atterheide vor, als er die Kontrolle über die Maschine verlor. Das Flugzeug streifte eine Hochspannungsleitung und einen Baum, bevor es in der Nähe einer Autobahnbrücke auf einer Grünfläche zu Boden kam. Die Bergung ist nach Polizeiangaben kompliziert, weil sich das Flugzeug unter der Oberleitung befindet. Experten sollen ermitteln, wie genau es zu dem Absturz kam.

