Hannover (dpa/lni). Eine flächendeckende Ausstattung der niedersächsischen Polizisten mit Tasern ist nach Ansicht von Innenministerin Daniela Behrens nicht notwendig. „Es geht darum, unserer Polizei die Einsatzmittel zur Verfügung zu stellen, die sie für ihre tägliche Arbeit braucht. Nach Einschätzungen der Praktiker in der Polizei gehören die sogenannten Distanz-Elektroimpulsgeräte auch nach intensiver Prüfung für den Streifendienst eben nicht dazu“, sagte die SPD-Politikerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch).

Ob Polizisten im Streifendienst mit Tasern ausgestattet werden, sei vor allem eine einsatztaktische Frage, sagte die Ministerin. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist die Verwendung von Tasern in Niedersachsen seit einigen Jahren bislang nur in Einsätzen des Spezialeinsatzkommandos (SEK) zugelassen. Zur Begründung der Beschränkung verwies das Innenministerium in der Vergangenheit unter anderem auf den hohen Trainingsaufwand für das Gerät.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hatte kürzlich erneut eine Ausstattung mit Tasern gefordert. Zur Begründung sagte der Landesvorsitzende Patrick Seegers der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag): „Polizisten setzen zunächst ihren Körper und in der nächsten Stufe den Schlagstock oder das Reizstoffsprühgerät ein.“ Danach bleibe als letztes Mittel der Einsatz der Schusswaffe. „Wir plädieren hier sehr dafür, eine weitere Zwischenlösung in Form eines Tasers zu installieren.“

Ein Taser ist ein Gerät, mit dem Elektroschocks aus einer Distanz abgegeben werden, die zu schmerzhaften Muskelkontraktionen führen. Dadurch wird ein Mensch in der Regel handlungsunfähig. Die Waffen sind allerdings umstritten, da Taser beim Einsatz gegen Menschen mit Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Problemen zu gesundheitlichen Folgen führen können.

