Hannover (dpa/lni). Für den Mikrozensus werden in Niedersachsen in diesem Jahr rund 76.000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger befragt. Die Menschen geben stellvertretend für ganz Niedersachsen Auskunft zu ihren Lebensbedingungen, wie das Landesamt für Statistik in Hannover am Dienstag mitteilte. Mit dem Mikrozensus sollen somit Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Haushalte in Niedersachsen erhoben werden. Es geht dabei zum Beispiel um die Frage, wie viele Paare, Familien und Alleinlebende es gibt oder in welchen Berufen und Branchen Erwerbstätige arbeiten.

Die meisten der knapp 38.000 zu befragenden Haushalte werden wie in den Jahren zuvor direkt vom Landesamt für Statistik angeschrieben und um Auskunft gebeten. In wenigen Regionen werden nach Angaben der Statistiker außerdem ein letztes Mal auch Erhebungsbeauftragte eingesetzt, die mit einem Schreiben an die Haushalte ein telefonisches Interview ankündigen. Die Ehrenamtlichen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Haushalte, die keine Auskunft am Telefon geben wollen, können diese auch online oder mit einem Fragebogen in Papierform abgeben.

Den Statistikern zufolge sind Informationen von erwerbslosen Menschen, Studierenden oder älteren Menschen ebenso relevant wie die Angaben von Angestellten oder Selbstständigen. Im Mikrozensus wird beispielsweise nach den Lebensbedingungen und der Erwerbstätigkeit gefragt.

Die ausgewählten Haushalte sollen innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden Jahren maximal viermal befragt werden. Bei einem Teil der Haushalte soll es zwei Befragungen innerhalb eines Kalenderjahres geben. Durch die mehrfache Befragung könnten sowohl kurzfristige als auch langfristige Entwicklungen in den Haushalten und Veränderungen in der Gesellschaft festgestellt werden.

