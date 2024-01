Bewaffnete Täter überfallen Walsroder Schnellrestaurant

Walsrode (dpa/lni). Zwei maskierte und bewaffnete Täter haben am Montagabend ein Schnellrestaurant in Walsrode im Landkreis Heidekreis überfallen. Die Unbekannten stahlen die Einnahmen des Tages, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es hätten sich zum Zeitpunkt der Tat außer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Kunden im Restaurant befunden. Verletzt worden sei niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

