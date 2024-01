42-Jähriger bei Streit in Walsrode lebensbedrohlich verletzt

Walsrode (dpa/lni). Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Walsrode ist ein 42-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Einsatzkräfte nahmen einen 23-jährigen Tatverdächtigen am Sonntagabend noch in Tatortnähe vorläufig fest, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann sollte am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Weitere Details wie etwa zur Beziehung zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer nannten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Aus dem Bericht geht lediglich hervor, dass die Verletzungen durch „Gewalteinwirkung“ entstanden sein sollen.

