Arbeitsunfall: Mann fällt von Baugerüst und stirbt

Langeoog (dpa/lni). Nach einem tödlichen Arbeitsunfall auf der Nordseeinsel Langeoog hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Auf einer Baustelle war ein 42 Jahre alter Mann von einem Baugerüst gestürzt, wie die Polizei in Aurich am Montag mitteilte. Der Mann starb, obwohl Helfer umgehend versucht hatten, den Verletzten wieder zu beleben. Wie genau es zu dem Unfall am Freitagmittag kam, ist laut der Polizei nicht klar. Ein Fremdverschulden werde aber ausgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin.

