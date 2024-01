Notfälle Verdächtiger nach Polizeieinsatz an Bremer Schule in U-Haft

Bremen (dpa/lni). Nach einer anonymen Drohung mit einem Anschlag auf eine Bremer Schule haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Der 21-Jährige aus Achim (Landkreis Verden) sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Montag mit. Einsatzkräfte nahmen ihn demnach noch am Freitag in Frankfurt am Main fest. Das Motiv des mutmaßlichen Anrufers blieb anfangs unklar.

Der junge Mann soll am Freitagmorgen anonym bei der Polizei angerufen und einen Anschlag auf die Oberschule an der Alwin-Lonke-Straße angekündigt haben. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot aus und durchsuchten stundenlang das Gebäude. Sie konnten vor Ort keine Gefahr feststellen. Schüler und Lehrkräfte mussten bis zum frühen Nachmittag in den Klassenzimmern bleiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen