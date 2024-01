Coman ersetzt Müller in Startelf - Goretzka wieder auf Bank

München. Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen ohne die Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Leon Goretzka in der Startelf. Für Müller rückt am Sonntag in der Allianz Arena Kingsley Coman in die Anfangsformation. Wie schon beim 3:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim gibt Trainer Thomas Tuchel im defensiven Mittelfeld Raphael Guerreiro den Vorzug vor Goretzka. Der Wechsel von Müller zu Coman ist die einzige Änderung im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel.

Als Ersatzspieler darf Neuzugang Eric Dier (Tottenham Hotspur) auf sein Debüt als Joker hoffen. Wie von Tuchel angekündigt bilden Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt das Duo in der Innenverteidigung.

Werder tritt in München offensiv ersatzgeschwächt an. Marvin Ducksch und Leonardo Bittencourt fehlen gelb-gesperrt.

