Sturm: Einige Fähren zu ostfriesischen Inseln fallen aus

Norddeich/Neuharlingersiel . Aufgrund der Windvorhersage mit teils orkanartigen Böen fallen am Montag im Fährverkehr zu den ostfriesischen Inseln einige Verbindungen aus. Betroffen sind einige Fähren von und nach Norderney, Juist und Spiekeroog. Das teilten die Fährgesellschaften auf ihren Internetseiten am Sonntag mit. Bei der Fähre von Neuharlingersiel nach Spiekeroog und zurück müssen Urlauber voraussichtlich auch am Dienstag und Mittwoch mit Einschränkungen rechnen, möglich sei auch eine komplette Einstellung, wie die Fährgesellschaft weiter bekannt gab. Urlauber sollten sich daher informieren, welche Fähren ausfallen.

Grund für die Ausfälle der Fähren ist ein schweres Sturmtief über dem Atlantik, das am Montag wetterbestimmend ist. „Wir erwarten schwere Sturmböen für den Bereich der ostfriesischen Inseln, vereinzelt kann es auch orkanartige Böen mit Windstärken bis zu 110 Stundenkilometern geben“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Der Sturm beginnt bereits in der Nacht zum Montag und schwächt sich dann ab dem Vormittag wieder ab. Es seien laut DWD aber auch weiterhin noch Sturmböen zu erwarten.

